В июне самой дефицитной в Воронежской области стала профессия дворника

Об этом сообщили в пресс-службе рекрутинговой платформы HeadHunter.
Индекс конкуренции (ИК, количество резюме на вакансию) по указанным профессиям не вырос, а по некоторым из них даже упал. Так, у токарей с мая ИК сократился с 1,7 до 1,5 при норме от 4 до 8, у поваров — с 1,5 до 1,4. У дворников показатели составил 0,9, у врачей — 1, у продавцов — 1,3.
Сферами, где острее всего ощущается дефицит в регионе в начале лета, являются розница — здесь на одну вакансию приходится 1,8 резюме (в марте было 2,1) и медицина — 2,3 (в марте было 2,5).
«Впервые за два года российский рынок труда демонстрирует признаки охлаждения: так, в Воронежской области в июне этого года вакансий на 30% меньше, чем в июне 2024 года, а активных резюме — на 29% больше, чем годом ранее. Снижение спроса на сотрудников — сейчас основная тенденция рынка труда, который был перегрет на протяжении 2023−2024 годов. При этом дефицит никуда не ушел и ряд специалистов по-прежнему в диапазоне кадрового голода», — комментирует Марина Качанова, директор Headhunter ЦФО.