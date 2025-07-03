В июне самой дефицитной в Воронежской области стала профессия дворника

«Впервые за два года российский рынок труда демонстрирует признаки охлаждения: так, в Воронежской области в июне этого года вакансий на 30% меньше, чем в июне 2024 года, а активных резюме — на 29% больше, чем годом ранее. Снижение спроса на сотрудников — сейчас основная тенденция рынка труда, который был перегрет на протяжении 2023−2024 годов. При этом дефицит никуда не ушел и ряд специалистов по-прежнему в диапазоне кадрового голода», — комментирует Марина Качанова, директор Headhunter ЦФО.