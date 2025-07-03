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За месяц в Перми демонтировали шесть незаконных объектов

МКУ «Содержание муниципального имущества» с 24 мая по 30 июня было принудительно демонтировано шесть незаконных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на ул. 2-я Мулянская в Дзержинском районе была убрана рекламная конструкция, в Ленинском районе на ул. Газеты «Звезда» снесли летнее кафе, павильон по оказанию услуг шиномонтажа был убран на ул. Макарова в Кировском районе, в Орджоникидзевском районе на ул. Молдавская убрали павильон, на ул. Гайвинская — лоток. В Индустриальном районе на ул. 1-я Красавинская убрали незаконную рекламную конструкцию.

В пресс-службе мэрии отметили, что городские власти ведут системную работу по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций и торговых объектов. Сотрудниками районных администраций проводятся плановые рейды, учитываются и обращения жителей.