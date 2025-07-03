Третий этап опрессовок запускается в Екатеринбурге

Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании проведут третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей с 7 по 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Испытания будут проводиться без отключения горячего водоснабжения для потребителей. В ночное время с 23:00 до 06:00 специалисты будут проверять магистральные, распределительные и квартальные сети повышенным давлением через обратный трубопровод.
Жителей просят не подходить к местам парения, так как под асфальтом может быть промоина. Также не стоит пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам. Не оставляйте автомобили на тепловых камерах, люках колодцев и вблизи наружных трубопроводов. Объясните детям, что играть рядом с объектами теплосетевого хозяйства опасно.
В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо сообщить об этом по телефонам центральной диспетчерской службы АО «ЕТК»: 329−33−52, 329−37−52, 329−37−01, 329−37−00.