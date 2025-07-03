Третий этап опрессовок запускается в Екатеринбурге

Жителей просят не подходить к местам парения, так как под асфальтом может быть промоина. Также не стоит пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам. Не оставляйте автомобили на тепловых камерах, люках колодцев и вблизи наружных трубопроводов. Объясните детям, что играть рядом с объектами теплосетевого хозяйства опасно.