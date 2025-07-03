Подрядчик обозначил сроки перезапуска движения на мосту у Телецентра в Омске

«Продолжаем устранять дефекты, которые были выявлены ранее при дополнительном обследовании моста. Напомню, эксперты зафиксировали недостатки главных балок, ортотропной плиты, сварочных швов, ригеля одной из опор и домкратным балкам. Работы уже ведутся, многие из них — непростой труд. Например, чтобы ликвидировать отверстия балластного корыта, придется вручную сварить шов длиной около трех километров. Пока не позволяет нам начать плановый подъем моста для замены опорных частей. Как и говорили ранее, перезапуск движения будет смещен на конец сентября — октябрь. В целом на сроки ремонта это повлиять не должно», — рассказал первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.