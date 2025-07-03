Подрядчик обозначил сроки перезапуска движения на мосту у Телецентра в Омске

На мосту имени 60 лет ВЛКСМ начался новый этап работ в рамках капремонта. Как рассказали в пресс-центре омской мэрии, подрядчик готовит правую сторону объекта к установке новых тротуарных плит. Предполагается, что благодаря выносу опор при прежнем размере тротуара увеличится его полезная ширина.
Продолжаются и другие работы, причем некоторые из них повлияют на сроки перезапуска движения по отремонтированной полосе моста.
«Продолжаем устранять дефекты, которые были выявлены ранее при дополнительном обследовании моста. Напомню, эксперты зафиксировали недостатки главных балок, ортотропной плиты, сварочных швов, ригеля одной из опор и домкратным балкам. Работы уже ведутся, многие из них — непростой труд. Например, чтобы ликвидировать отверстия балластного корыта, придется вручную сварить шов длиной около трех километров. Пока не позволяет нам начать плановый подъем моста для замены опорных частей. Как и говорили ранее, перезапуск движения будет смещен на конец сентября — октябрь. В целом на сроки ремонта это повлиять не должно», — рассказал первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Отмечается, что в работах задействованы больше 80 человек: сварщики, монтажники, бетонщики и другие специалисты. Строительная готовность моста у Телецентра на сегодняшний день превышает 20%.