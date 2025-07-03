Робот-диагност обследовал более 5 км теплосетей в Самарской области

Робот-диагност оценивает техническое состояние тепловых сетей изнутри. Он сканирует трубу с помощью магнитного поля и выявляет изношенные участки — те места, где металл уже сильно истончился. Такой способ обследования коммуникаций удобен тем, что не нужно проводить масштабные земляные работы.