Робот-диагност обследовал более 5 км теплосетей в Самарской области

Диагностический телеуправляемый комплекс с мая 2025 года обследовал более 5 км теплосетей в Самарской области. Он проверил трубопроводы в Самаре, Новокуйбышевске и в Сызрани, сообщает пресс-служба самарского филиала компании «Т Плюс».
Робот-диагност оценивает техническое состояние тепловых сетей изнутри. Он сканирует трубу с помощью магнитного поля и выявляет изношенные участки — те места, где металл уже сильно истончился. Такой способ обследования коммуникаций удобен тем, что не нужно проводить масштабные земляные работы.
Сейчас робот-диагност заканчивает обследовать теплосеть на проспекте Карла Маркса в Самаре. В общей сложности он должен проверить 1 км 280 м подземных коммуникаций. Если аппарат выявит дефекты, теплоэнергетики проведут ремонтные работы.