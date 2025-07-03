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Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 519,51 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 3 июля на 17:00 составил 519,51 тенге. По сравнению с данными на 17:00 2 июля (518,48 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару ослабла на 1,03 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Kapital.kz

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 518,55 тенге за доллар, максимальный — 520,05 тенге, курс закрытия — 519,25 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 257 млн 352 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 687. Средневзвешенный курс доллара на 15:30 сложился на уровне 519,57 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:03 составил 524 тенге, Алматы — 522 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 3 июля составляет 518,37 тенге за доллар. 4 июля, по действующему порядку определения официального курса, он составит 519,57 тенге за доллар.