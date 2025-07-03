В Самаре принимают первые 104 дома после капитального ремонта

Мэр Самары Иван Носков обратился к жителям с просьбой активнее участвовать в контроле за ремонтом. Он подчеркнул, что собственники лучше всех знают свои дома и должны внимательно следить за ходом работ, своевременно указывая подрядчикам на недостатки.