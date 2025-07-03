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В Самаре принимают первые 104 дома после капитального ремонта

В Самаре завершили капитальный ремонт в 104 многоквартирных домах.

Сейчас специалисты проверяют качество выполненных работ. Среди отремонтированных объектов — 17 инженерных систем, 6 фасадов, 30 фундаментов и 54 крыши. Одновременно ремонтные работы продолжаются еще в 469 домах.

Мэр Самары Иван Носков обратился к жителям с просьбой активнее участвовать в контроле за ремонтом. Он подчеркнул, что собственники лучше всех знают свои дома и должны внимательно следить за ходом работ, своевременно указывая подрядчикам на недостатки.

В этом году планируется отремонтировать 1030 домов. На 566 объектов уже заключены контракты на сумму 2,6 миллиарда рублей. Для остальных 464 зданий сейчас выбирают подрядчиков.

Особое внимание уделяют наружным работам — ремонту фасадов, фундаментов и крыш. Также в 20 домах начнут менять лифтовое оборудование. Эти работы пройдут в разных районах города, включая Мехзавод, Красную Глинку и Управленческий.

Среди текущих объектов — дом на улице Блюхера, где меняют кровлю и водосточную систему. На Колхозной улице приводят в порядок фасад здания. А в историческом доме 1928 года постройки на Красноармейской улице ремонтируют фундамент. Жители уже довольны промежуточными результатами — выполнено около 60% работ.

Напомним, перечень домов, которые планируется капитально отремонтировать в 2025 году, формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области.