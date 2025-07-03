В Татарстане построят аэрополис Бегишево

В Тукаевском районе планируют реализовать масштабный инфраструктурный проект — строительство аэрополиса Бегишево. Об этом сообщил руководитель исполкома района Камиль Назмиев в ходе «муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. По его словам, общий объем инвестиций составит порядка одного триллиона рублей. Реализация проекта рассчитана почти на 100 лет, с завершением к 2100 году.