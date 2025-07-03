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В Татарстане построят аэрополис Бегишево

Проект рассчитан до 2100 года.

Источник: Комсомольская правда

В Тукаевском районе планируют реализовать масштабный инфраструктурный проект — строительство аэрополиса Бегишево. Об этом сообщил руководитель исполкома района Камиль Назмиев в ходе «муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. По его словам, общий объем инвестиций составит порядка одного триллиона рублей. Реализация проекта рассчитана почти на 100 лет, с завершением к 2100 году.

До 2050 года в аэрополис планируют вложить более 58 миллиардов рублей. Средства направят на строительство второй взлетно-посадочной полосы, вертолетной площадки, нового пассажирского терминала, а также на модернизацию гостиничного комплекса.

Ранее сообщалось, что совокупная площадь недвижимости в рамках проекта достигнет 4,8 миллиона квадратных метров. В эту цифру включены жилые дома, медицинские учреждения, торгово-выставочные центры, объекты культуры и досуга, а также новые производственные и логистические площадки.