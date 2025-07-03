В публикации говорится, что в конце июня ВС России взяли под контроль украинское село Шевченко в Донецкой области, недалеко от которого находятся литиевые рудники — одни из немногих, которые оставались в последнее время за Украиной. Сложившуюся ситуацию издание назвало «иронией судьбы».
Доступ к этим рудникам планировал получить Вашингтон после подписания ресурсной сделки с Киевом, пишет «Ура.ру» со ссылкой на The National Interest.
В мае 2025 года Вашингтон и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки природных ресурсов. Украинский вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что все ресурсы на территории Украины должны оставаться под контролем Киева.
Однако, как показала практика, значительная часть ключевых месторождений находится в зоне, контролируемой Россией. Практически все промышленные рудники оказались на территории активных боевых действий. Ситуацию усугубила остановка единственного предприятия по добыче коксующегося угля, что резко сократило возможности Украины по использованию собственных сырьевых запасов. Эксперты подсчитали, что порядка 40% украинских запасов металлов, в том числе редкоземельных, сегодня находятся на территориях, подконтрольных России.