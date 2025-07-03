TNI: Россия контролирует ключевые ресурсы, на которые рассчитывали США

В публикации говорится, что в конце июня ВС России взяли под контроль украинское село Шевченко в Донецкой области, недалеко от которого находятся литиевые рудники — одни из немногих, которые оставались в последнее время за Украиной. Сложившуюся ситуацию издание назвало «иронией судьбы».