В Екатеринбурге на продажу выставили историческое здание

В Екатеринбурге выставлено на продажу историческое здание в районе площади Первой пятилетки на Уралмаше за 61,7 миллионов рублей. Один из первых многоквартирных домов в районе является объектом культурного наследия федерального значения, сообщают на портале Дом.рф.