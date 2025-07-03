В Екатеринбурге на продажу выставили историческое здание

В Екатеринбурге выставлено на продажу историческое здание в районе площади Первой пятилетки на Уралмаше за 61,7 миллионов рублей. Один из первых многоквартирных домов в районе является объектом культурного наследия федерального значения, сообщают на портале Дом.рф.
Пятиэтажка включена в «Комплекс зданий площади Первой пятилетки», строительство которого датируется 1931 годом. Дом возводили под руководством главного архитектора столицы Урала Петра Оранского.
Из информации, размещенной на портале, следует, что на торгах продают само строение площадью 3,5 тысяч квадратных метров. Земельный участок вокруг сдают в аренду. Пятиэтажка находится по адресу улица Ильича, 2. Торги начнутся 8 августа.
Напомним, ранее в Екатеринбурге решили продавать часть здания медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина. Оно располагается на улице Розы Люксембург, 62. Информация об этом опубликована на сервисе ГИС «Торги».