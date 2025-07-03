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Опубликован график пенсий и пособий новосибирцам в июле

Отделение СФР по Новосибирской области информирует о некоторых изменениях в привычных датах.

Поскольку 5 июля выпадает на выходной субботний день, ежемесячную выплату из средств материнского капитала перечислят в банки уже завтра, 4 числа. Об этом рассказали в отделение СФР по Новосибирской области.

Остальные выплаты придут по привычному графику.

За исключением пенсий выплаты производят за прошлый месяц, в начале июля новосибирские семьи получают июньские пособия. Пенсии приходят за текущий месяц.

Выплаты перечисляют в течение всего дня. На карты средства отправляет банк. Именно туда советуют обращаться по вопросам зачисления.

Те, кому выплаты приходят почтовыми отделениями, получат пособия в соответствии с графиком, утвержденным Почтой России.