Опубликован график пенсий и пособий новосибирцам в июле

Поскольку 5 июля выпадает на выходной субботний день, ежемесячную выплату из средств материнского капитала перечислят в банки уже завтра, 4 числа. Об этом рассказали в отделение СФР по Новосибирской области.
Остальные выплаты придут по привычному графику.
За исключением пенсий выплаты производят за прошлый месяц, в начале июля новосибирские семьи получают июньские пособия. Пенсии приходят за текущий месяц.
Выплаты перечисляют в течение всего дня. На карты средства отправляет банк. Именно туда советуют обращаться по вопросам зачисления.
Те, кому выплаты приходят почтовыми отделениями, получат пособия в соответствии с графиком, утвержденным Почтой России.