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В Краснодаре открылись пять новых платных парковок

Пять новых муниципальных парковок работают в Краснодаре с 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре открылись пять новых платных парковок. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Это поможет разгрузить дороги, сократить количество нарушений правил остановки и стоянки, а главное — сделать парковку доступнее», — отметили в департаменте.

Так, одна из парковок находится по обеим сторонам улицы Новицкого — от Каляева до проезда Геленджикского. Здесь оборудовали 16 парковочных мест. Тариф составляет 40 рублей в час.

Парковка появилась и по обеим сторонам улицы Атарбекова — от Тургенева до Герцена. Здесь доступно 5 парковочных мест. Один час стоит 40 рублей.

Новая парковка появилась по обеим сторонам улицы Воровского — от Красных Партизан до Атарбекова. На территории насчитывается 66 парковочных мест. Тариф составляет 40 рублей в час.

Парковка открылась по обеим сторонам улицы Воровского — от Красных Партизан до Рылеева. Здесь находится 51 парковочное место. Один час стоит 40 рублей.

Пятая парковка расположена по обеим сторонам улицы Кореновской — от Дзержинского до Светлой. На территории оборудовано 139 парковочных мест. Тариф — 30 рублей в час.

Парковочное место оплачивается на официальном сайте, в мобильном приложении или в паркомате.