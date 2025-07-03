В Краснодаре открылись пять новых платных парковок. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Это поможет разгрузить дороги, сократить количество нарушений правил остановки и стоянки, а главное — сделать парковку доступнее», — отметили в департаменте.
Так, одна из парковок находится по обеим сторонам улицы Новицкого — от Каляева до проезда Геленджикского. Здесь оборудовали 16 парковочных мест. Тариф составляет 40 рублей в час.
Парковка появилась и по обеим сторонам улицы Атарбекова — от Тургенева до Герцена. Здесь доступно 5 парковочных мест. Один час стоит 40 рублей.
Новая парковка появилась по обеим сторонам улицы Воровского — от Красных Партизан до Атарбекова. На территории насчитывается 66 парковочных мест. Тариф составляет 40 рублей в час.
Парковка открылась по обеим сторонам улицы Воровского — от Красных Партизан до Рылеева. Здесь находится 51 парковочное место. Один час стоит 40 рублей.
Пятая парковка расположена по обеим сторонам улицы Кореновской — от Дзержинского до Светлой. На территории оборудовано 139 парковочных мест. Тариф — 30 рублей в час.
Парковочное место оплачивается на официальном сайте, в мобильном приложении или в паркомате.