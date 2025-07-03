В налоговых органах Казахстана появился красный QR-код: для чего он предназначен

Форма обращения проста и интуитивно понятна, ее можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно… Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования. Призываем всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием при получении государственных услуг, воспользоваться данной возможностью.