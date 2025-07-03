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В налоговых органах Казахстана появился красный QR-код: для чего он предназначен

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана сегодня, 3 июля 2025 года, заявили о внедрении системы «красной кнопки» для оперативного реагирования на проблемы при получении налоговых услуг, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе отметили, что КГД продолжает масштабирование человекоцентричного подхода и работу по повышению качества оказываемых государственных услуг в сфере налогообложения.

С этой целью во всех органах государственных доходов размещена «красная кнопка» — QR-код, отсканировав который налогоплательщики могут напрямую обратиться к председателю КГД, указав конкретную проблемную ситуацию.

Пресс-служба КГД

В комитете уточнили, что «красная кнопка» предназначена исключительно для сообщений о затруднениях, возникающих при получении налоговых и таможенных услуг, и является инструментом антикоррупционной политики, направленным на выявление и предотвращение злоупотреблений, проявлений недобросовестного или некорректного поведения со стороны работников.

Форма обращения проста и интуитивно понятна, ее можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно… Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования. Призываем всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием при получении государственных услуг, воспользоваться данной возможностью.

Пресс-служба КГД