В налоговых органах Казахстана появился красный QR-код: для чего он предназначен

В пресс-службе отметили, что КГД продолжает масштабирование человекоцентричного подхода и работу по повышению качества оказываемых государственных услуг в сфере налогообложения.
С этой целью во всех органах государственных доходов размещена «красная кнопка» — QR-код, отсканировав который налогоплательщики могут напрямую обратиться к председателю КГД, указав конкретную проблемную ситуацию.
В комитете уточнили, что «красная кнопка» предназначена исключительно для сообщений о затруднениях, возникающих при получении налоговых и таможенных услуг, и является инструментом антикоррупционной политики, направленным на выявление и предотвращение злоупотреблений, проявлений недобросовестного или некорректного поведения со стороны работников.
Форма обращения проста и интуитивно понятна, ее можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно… Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования. Призываем всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием при получении государственных услуг, воспользоваться данной возможностью.