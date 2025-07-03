Автоэксперт Рогов назвал 6 авто, которые перестанут ввозить в РФ из-за утильсбора

После того, как утильсбор на автомобили мощностью более 160 л.с. будет повышен, цены на них вырастут на соответствующую сумму. При этом ожидать снижения цен на машины в странах, из которых их везут в РФ, в ближайшей перспективе не стоит, спрогнозировала в беседе с «Газетой.Ru» автор YouTube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская (занимается ввозом иномарок из-за рубежа).