ЦБ предложил ограничить работу карт Visa и Mastercard

«Знаете, мы проводим оценку, и если среднее по стране количество карт на человека в одном банке, у нас есть эта информация. Но поскольку на сегодняшний день единая база отсутствует, то посчитать на данных эту величину — пока задача непростая. Я могу сказать, что в среднем, даже без ограничений, у, наверное, 85% граждан нашей страны количество карт не превышает четырех-пяти в одном банке. Поэтому, когда мы будем принимать и давать рекомендации по ограничению, наверное, мы будем на эти цифры опираться», — заявила Бакина в кулуарах Финансового конгресса. Ее слова передает «Интерфакс».