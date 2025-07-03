В России ограничат период действия карт с истекшим сроком годности

Отвечая на соответствующий вопрос РБК, она пояснила, что ранее вместе с рынком было принято решение продлить срок действия карт, чтобы люди могли ими пользоваться в силу обстоятельств, в которых оказались некоторое время назад. Сейчас же, отметила Бакина, банки постепенно замещают карты с истекшим срока действия, и доля таких карт снижается.