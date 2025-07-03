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В России ограничат период действия карт с истекшим сроком годности

Центральный банк России намерен ограничить период действия карт с истекшим сроком годности.

Центральный банк России намерен ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. Такое заявление 3 июля сделала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, выступая на Финансовом конгрессе.

Отвечая на соответствующий вопрос РБК, она пояснила, что ранее вместе с рынком было принято решение продлить срок действия карт, чтобы люди могли ими пользоваться в силу обстоятельств, в которых оказались некоторое время назад. Сейчас же, отметила Бакина, банки постепенно замещают карты с истекшим срока действия, и доля таких карт снижается.

«В рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить», — сказала представитель Центрального банка.

Она также отметила, что о завершении действия карт будет объявлено заранее, чтобы банки смогли провести все необходимые действия.

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что в июле регулятор может принять решение о более значимом снижении ключевой ставки относительно июня.