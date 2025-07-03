В Самаре губернатор Федорищев встретился с торговыми представителями РФ за рубежом

«Регион индустриальный, во многих технологических заделах Самара всегда показывала пример еще как Куйбышев, когда здесь, в Куйбышевской области, развивалась автомобильная промышленность, самолетостроение, авиастроение. Конечно же, наши победы в космосе тоже здесь с точки зрения технологий ковались. Это происходит и сейчас, тем более что к базовым отраслям, направлениям добавились новые, такие как беспилотные технологии», — отметил губернатор.