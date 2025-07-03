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Китай третий месяц подряд не покупает нефть у США

В мае Пекин не импортировал ни одного барреля из Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Китай третий месяц подряд не покупает американскую нефть, такого не происходило с 2018 года, говорится в отчете Бюро статистики США.

В частности, в мае, как и в предыдущие два месяца, КНР не купила ни одного барреля американской нефти. Отсутствие закупок со стороны Пекина привело к тому, что объем экспорта нефти США упал до минимального с начала 2023 года уровня, следует из документа.

Отметим, Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. При этом поставки из США не являются жизненно важными для государства.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва готова направлять в Китай столько нефти, сколько ему потребуется.

Напомним, после заключения перемирия между Ираном и Израилем американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может продолжать покупать нефть у Тегерана. При этом он отметил, что наращивание закупок американский нефти Китаем счел бы для себя большой честью.

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