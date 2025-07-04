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Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 4 июля после Дня Независимости

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 4 июля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк озвучил курсы валют на 4 июля 2025 года, пятницу. Курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены на протяжение больших выходных и после Дня Независимости Беларуси.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 4 июля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9631 белорусского рубля, 1 евро — 3,5008 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7743 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на среду, 2 июля, четверг, 3 июля, курс доллара, курс и курс российского рубля 4 июля после Дня Независимости сохранили свои значения.

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