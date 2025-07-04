Когда россиянам начнут выплачивать цифровые пенсии

Чтобы начать получать пенсию цифровыми рублями, пенсионеру нужно написать заявление. Но сначала придется дождаться массового внедрения цифровой национальной валюты в оборот. А это произойдет не раньше следующего года, сказала глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.