Когда россиянам начнут выплачивать цифровые пенсии

Цифровыми рублями, возможно, будут платить не только пенсии, но и социальные пособия. Когда это произойдет, объяснили в Банке России.
Чтобы начать получать пенсию цифровыми рублями, пенсионеру нужно написать заявление. Но сначала придется дождаться массового внедрения цифровой национальной валюты в оборот. А это произойдет не раньше следующего года, сказала глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.
Прежде всего, по ее словам, необходимо установить сроки готовности финансовых организаций к этому процессу. Для этого в Госдуму внесен соответствующий законопроект.
Также следует внести изменения в Бюджетный кодекс. Только тогда пенсионеры смогут получать цифровую пенсию, уточнила эксперт.
Если пенсионер захочет получать выплаты по старинке — это его право, подчеркнула Бакина в интервью «РГ».
Ранее ЦБ сообщил, что внедрение переводов и платежей цифровыми рублями будет разбито на несколько этапов. Так, крупные банки обязаны ввести такую услугу с 1 сентября 2026 года.
Остальным банкам дали больше времени — они должны настроить системы для операций с цифровыми рублями до 1 сентября 2027 года.
Возможно, цифровой нацвалютой будут «выдавать» не только пенсии, но и соцпособия. Это вопрос сейчас обсуждается.