Цены на квартиры начали резко обрушаться

По данным SRG, сильнее всего цены на вторичное жилье в первый месяц лета снизились в Твери — на 1,5%, до 99,4 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте Саратов — стоимость жилья за месяц уменьшилась на 1,3%, до 100,8 тысяч рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкает Магнитогорск — стоимость жилья в городе металлургов снизилась на 1,2%, до 79,4 тысяч рублей за квадратный метр. В топ-5 «подешевевших» городов также вошли Киров и Волгоград.