Экономист Проданова: ставки по вкладам до конца года снизятся до 14 процентов

— Ставки по кредитам будут снижаться теми же темпами, что и ключевая. Если говорить о депозитах, то ставки по краткосрочным вкладам от трех до шести месяцев будут соответствовать уровню ключевой ставки минус 1—2%, а по вкладам сроком один год и более проценты будут снижаться опережающими темпами и к концу года могут достигнуть уровня 12—13%, — добавил в беседе с RT банковский аналитик Юрий Эйдинов.