Экономист Проданова: ставки по вкладам до конца года снизятся до 14 процентов

Профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова спрогнозировала, как изменятся ставки по вкладам в обозримом будущем. По словам эксперта, они могут снизиться до 12−14% годовых.
В настоящий момент банкиры признают, что видят замедление экономической активности в стране, а значит, не исключено, что инфляция будет сокращаться, а ключевая ставка снижаться. Центробанк уже сократил ключевую ставку на 1%. Вслед за этим шагом банки тоже начали снижать проценты по вкладам и кредитам. Наталья Проданова прогнозирует, что к концу года ключевая ставка может составить 16−17% годовых.
В таком случае ставки по вкладам упадут еще ниже. При продлении вклада процент будет снижаться и сократится в среднем до 14%.
— Как правило, максимальные ставки — только по новым деньгам. Даже сейчас средняя ставка по вкладам — 18,32%, — говорит aif.ru эксперт.
А вот с высокими процентными ставками стоит искать «подводные камни», как правило будут ограничения по сумме или срокам.
Тем временем, аналитик Михаил Васильев в беседе с Газета.ru предположил в бесед с Газета.ru, что на ближайшем заседании 25 июля ЦБ снизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, с 20% до 18.
Скорее всего, регулятор будет придерживаться осторожной риторики, чтобы избежать излишнего оптимизма на рынках и чрезмерного ослабления финансовых условий, пишет Царьград.
— Ставки по кредитам будут снижаться теми же темпами, что и ключевая. Если говорить о депозитах, то ставки по краткосрочным вкладам от трех до шести месяцев будут соответствовать уровню ключевой ставки минус 1—2%, а по вкладам сроком один год и более проценты будут снижаться опережающими темпами и к концу года могут достигнуть уровня 12—13%, — добавил в беседе с RT банковский аналитик Юрий Эйдинов.