Россия столкнулась с угрозой дефицита семян из-за своего же запрета

Аграрии переживают за ввод запрета семян из Голландии.
Российские сельхозпроизводители опасаются дефицита семян овощных культур из-за введения запрета на их ввоз из Нидерландов. Об этом сообщили представители отраслевых объединений.
«Решение запретить временный ввоз семян из Нидерландов — достаточно сложная ситуация для аграриев. Сейчас идет сезон сева овощных культур, а по некоторым из них он продлится до августа», — заявил исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев в интервью «Известиям». Участники рынка предупреждают: если не будут найдены альтернативные поставщики или не увеличится собственное производство семян, аграрии столкнутся с нехваткой посевного материала уже в текущем сезоне.
Ограничения на ввоз семян и посадочного материала из Нидерландов Россельхознадзор начал вводить еще в ноябре 2023 года. С 30 июня 2025 года запрет был расширен и на поставки через третьи страны. Причиной стали случаи обнаружения карантинных вредителей в продукции нидерландского происхождения, что, по данным ведомства, угрожает фитосанитарному благополучию России и урожайности сельскохозяйственных культур.