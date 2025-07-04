Россия столкнулась с угрозой дефицита семян из-за своего же запрета

«Решение запретить временный ввоз семян из Нидерландов — достаточно сложная ситуация для аграриев. Сейчас идет сезон сева овощных культур, а по некоторым из них он продлится до августа», — заявил исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев в интервью «Известиям». Участники рынка предупреждают: если не будут найдены альтернативные поставщики или не увеличится собственное производство семян, аграрии столкнутся с нехваткой посевного материала уже в текущем сезоне.