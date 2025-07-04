Депутат Нилов: нужно вернуть 50% скидку на оплату штрафов ПДД

Депутат так же отметил, что система с 50% размером скидки действовала много лет и работала хорошо — собираемость штрафов росла, а нагрузка на должностных лиц из-за обжалования падала. Но в этом году сумма штрафов выросла, а скидка сократилась в два раза — до 25 пяти процентов, пишет Lenta.ru.