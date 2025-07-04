Депутат Нилов: нужно вернуть 50% скидку на оплату штрафов ПДД

В Госдуме предложили вернуть 50% скидку на оплату штрафов за нарушение ПДД. С 1 января скидка сократилась до 25%, а срок оплаты, чтобы сохранить льготу, уменьшился с 30 до 20 дней.
Эти изменения автомобилисты приняли негативно, учитывая количество фото и видеокамер на дорогах, не всегда информация о нарушении приходит вовремя.
— Градус социальной напряженности вырос: серьезная нагрузка на кошельки автомобилистов. Это все, конечно, людей за рулем злит, — подчеркнул Нилов в беседе с 360.ru.
Депутат предложил сохранить скидку в 25% для тех, кто оплачивает штрафы с 21-го по 30-й день.
Депутат так же отметил, что система с 50% размером скидки действовала много лет и работала хорошо — собираемость штрафов росла, а нагрузка на должностных лиц из-за обжалования падала. Но в этом году сумма штрафов выросла, а скидка сократилась в два раза — до 25 пяти процентов, пишет Lenta.ru.
Рекордное количество автоштрафов связано с превышением скорости и пересечением стоп-линии, отмечает в беседе с Life.ru автоэксперт Иван Зенкевич.
Тем временем, автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал в беседе с RT, как пользоваться скидкой на штраф и спустя какое время водителем займутся судебные приставы, если он его вовремя не оплатит.