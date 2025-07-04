В Думу внесут проект новых пошлин за услуги ГАИ

Правительство РФ подготовило законопроект, предусматривающий введение новых и повышение некоторых действующих госпошлин за государственные услуги. Документы, касающиеся инициативы, находятся в распоряжении ТАСС.
Недавно проект был одобрен на заседании правительства, сообщили источники в кабинете министров.
Корректировка пошлин связана с необходимостью компенсации фактических расходов госорганов на оказание услуг с учётом инфляции и изменяющейся экономической ситуации.
Согласно законопроекту, госпошлины за выдачу водительских удостоверений увеличатся вдвое. Размеры пошлин не менялись с 2014 года (для прав нового поколения — с 2018 года), при этом затраты на оформление значительно возросли. Теперь стоимость составит 6 тыс. рублей для удостоверений нового образца, 4 тыс. рублей — старого и 3,2 тыс. рублей — международного. Права нужно менять раз в 10 лет, поэтому повышение не должно стать чрезмерной нагрузкой.
Госпошлина за выдачу государственных автомобильных номеров повысится с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. За свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе придётся заплатить 1,5 тыс. рублей вместо 500 рублей, а на пластиковом — 4,5 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей. Стоимость получения паспорта транспортного средства увеличится с 800 до 1,2 тыс. рублей.
Вводится пошлина в размере 50 рублей за выписку из государственного реестра транспортных средств. Ранее эта услуга была бесплатной и пользовалась массовым спросом не только у покупателей авто, но и у дилеров, перекупщиков и частных сервисов, что приводило к чрезмерной нагрузке на ИТ-инфраструктуру МВД — более 1,8 млрд запросов в год.
Также устанавливается госпошлина за оформление диагностических карт, подтверждающих прохождение технического осмотра автомобиля. Поскольку услуга сейчас бесплатна, министерство не получает компенсации затрат. Кроме того, случаются ошибки и некорректные данные со стороны операторов ТО.
Появится плата за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошкол требованиям. Это направлено на повышение ответственности автошкол и безопасности дорожного движения, а также позволит покрыть государственные издержки.
Ранее начальник Управления ГИБДД по Москве Александр Быков рассказал о безопасности на столичных дорогах.