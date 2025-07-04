В Думу внесут проект новых пошлин за услуги ГАИ

Согласно законопроекту, госпошлины за выдачу водительских удостоверений увеличатся вдвое. Размеры пошлин не менялись с 2014 года (для прав нового поколения — с 2018 года), при этом затраты на оформление значительно возросли. Теперь стоимость составит 6 тыс. рублей для удостоверений нового образца, 4 тыс. рублей — старого и 3,2 тыс. рублей — международного. Права нужно менять раз в 10 лет, поэтому повышение не должно стать чрезмерной нагрузкой.