Маркетплейсам в России могут ограничить выгодные скидки

Ранее онлайн-площадки публично не поддерживали инициативы по ограничению скидок.
Крупнейшие федеральные торговые сети и ведущие интернет-площадки обратились к властям с просьбой ввести законодательные ограничения на объем средств, которые маркетплейсы могут инвестировать в скидки. Соответствующее письмо адресовано заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину, председателю правительства Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Основное требование участников рынка — ограничить годовой объем инвестиций платформ в скидки десятью процентами от оборота за предыдущий год. По мнению подписантов, действующая система позволяет маркетплейсам доминировать за счет избыточных скидок, что ведет к монополизации рынка и вытеснению мелких игроков. «Объем скидок — это не просто маркетинговый инструмент, а способ финансового доминирования на рынке. Предложение ограничить такие расходы до 10% от оборота направлено на достижение баланса: скидки должны оставаться способом стимулировать спрос, а не средством монополизации рынка», — цитирует представителя онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» РБК.
В числе подписантов обращения — X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Mercury Retail Holding («Бристоль», «Красное & Белое»), «М. Видео-Эльдорадо», ДНС, «Детский мир», а также онлайн-площадки «Яндекс Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и сервис доставки «Купер» (Ранее «Сбер Маркет»). Компании также предложили сократить срок принятия нового закона до 1 марта 2026 года, ужесточить требования к проверке маркировки товаров и установить ответственность для цифровых платформ при торговле продовольствием.
В Wildberries считают, что инициатива об ограничении скидок препятствует развитию современных маркетплейсов и ущемляет интересы покупателей. Представитель компании напомнил, что ценообразование на платформе определяют продавцы, а дополнительные скидки помогают увеличить продажи без потери прибыли для бизнеса. В Ozon поддерживают сохранение рыночных механизмов и отмечают, что только незначительная доля продавцов отказывается от скидок за счет самой платформы.
По информации Минэкономразвития, итоговая редакция законопроекта о платформенной экономике уже доработана с учетом ряда предложений традиционного ритейла и поддержана правительством. Документ ожидает рассмотрения в Госдуме с учетом новых инициатив рынка.