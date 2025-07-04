Маркетплейсам в России могут ограничить выгодные скидки

Основное требование участников рынка — ограничить годовой объем инвестиций платформ в скидки десятью процентами от оборота за предыдущий год. По мнению подписантов, действующая система позволяет маркетплейсам доминировать за счет избыточных скидок, что ведет к монополизации рынка и вытеснению мелких игроков. «Объем скидок — это не просто маркетинговый инструмент, а способ финансового доминирования на рынке. Предложение ограничить такие расходы до 10% от оборота направлено на достижение баланса: скидки должны оставаться способом стимулировать спрос, а не средством монополизации рынка», — цитирует представителя онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» РБК.