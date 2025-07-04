Раскрыта неприятная для Азербайджана правда об отношениях с Россией

На долю Российской Федерации также пришлось 96% азербайджанского экспорта томатов, что составило 168,7 миллиона долларов. Кроме того, в Россию было направлено 87% поставок экзотических фруктов на сумму 153,4 миллиона долларов, 64% продукции из пластика на 235,7 миллиона долларов, а также 53% экспорта орехов, преимущественно лесных, объем которых достиг 70,2 миллиона долларов.