Россиянам рассказали, какое мороженое будет самым недорогим этим летом

Жаркая погода только начала возвращаться, а значит, самое время для мороженого. Но как выбрать любимое лакомство, которое будет не только вкусным, но и недорогим? Эксперты рассказали KP.RU, какое мороженое на рынке самое недорогое и не менее качественное. Относительно дешевый, но, как правило, вполне натуральный вариант — фруктовый лед.
— Сейчас популярность фруктового льда растет, особенно среди сторонников здорового питания. Фруктовый лед и сорбеты (замороженное фруктовое или ягодное пюре с добавлением сахарного сиропа) занимают уже 25% нашего рынка, — объяснил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.
Такой вид мороженого сейчас относительно дешевый. Россиянам посоветовали обратить внимание на молочное мороженое, которое будет стоить меньше сливочного, но при этом сделано по ГОСТу и содержит натуральные ингредиенты. Однако оно может иметь менее насыщенный вкус.
Диетолог, терапевт и спикер образовательных программ академии Докстарклаб Асият Байчорова посоветовала выбирать классическое мороженое из натуральных сливок или фруктовый лед. Однако, по ее словам, самым идеальным вариантом остается мороженое домашнего приготовления.