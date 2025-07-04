Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, какое мороженое будет самым недорогим этим летом

«Союзмолоко»: Фруктовый лед — бюджетное и натуральное мороженое летом.

Источник: Комсомольская правда

Жаркая погода только начала возвращаться, а значит, самое время для мороженого. Но как выбрать любимое лакомство, которое будет не только вкусным, но и недорогим? Эксперты рассказали KP.RU, какое мороженое на рынке самое недорогое и не менее качественное. Относительно дешевый, но, как правило, вполне натуральный вариант — фруктовый лед.

— Сейчас популярность фруктового льда растет, особенно среди сторонников здорового питания. Фруктовый лед и сорбеты (замороженное фруктовое или ягодное пюре с добавлением сахарного сиропа) занимают уже 25% нашего рынка, — объяснил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Такой вид мороженого сейчас относительно дешевый. Россиянам посоветовали обратить внимание на молочное мороженое, которое будет стоить меньше сливочного, но при этом сделано по ГОСТу и содержит натуральные ингредиенты. Однако оно может иметь менее насыщенный вкус.

Диетолог, терапевт и спикер образовательных программ академии Докстарклаб Асият Байчорова посоветовала выбирать классическое мороженое из натуральных сливок или фруктовый лед. Однако, по ее словам, самым идеальным вариантом остается мороженое домашнего приготовления.