Россиянам рассказали, какое мороженое будет самым недорогим этим летом

Жаркая погода только начала возвращаться, а значит, самое время для мороженого. Но как выбрать любимое лакомство, которое будет не только вкусным, но и недорогим? Эксперты рассказали KP.RU, какое мороженое на рынке самое недорогое и не менее качественное. Относительно дешевый, но, как правило, вполне натуральный вариант — фруктовый лед.