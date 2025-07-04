В центре Красноярска появятся гранитные пандусы

В центре Красноярска уложат гранитные пандусы на реконструируемых поперечных улицах: Дзержинского, Перенсона, Каратанова и 9 Января. Как рассказали в городском управлении дорог, новый прием благоустройства проектировщики подсмотрели в Москве.
Такие пандусы отличаются высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур. Для них используют термообработанные плиты, которые за счет шероховатой поверхности придают понижениям антискользящие свойства. Это важно для безопасности людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.
Сейчас рабочие укладывают брусчатку, пандусы же ожидают своей очереди.