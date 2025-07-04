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В центре Красноярска появятся гранитные пандусы

Проектировщики подсмотрели решение, которое применяется в Москве.

Источник: соцсети

В центре Красноярска уложат гранитные пандусы на реконструируемых поперечных улицах: Дзержинского, Перенсона, Каратанова и 9 Января. Как рассказали в городском управлении дорог, новый прием благоустройства проектировщики подсмотрели в Москве.

Такие пандусы отличаются высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур. Для них используют термообработанные плиты, которые за счет шероховатой поверхности придают понижениям антискользящие свойства. Это важно для безопасности людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.

Сейчас рабочие укладывают брусчатку, пандусы же ожидают своей очереди.