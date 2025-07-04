В РФ изменят правила выдачи квартир в рассрочку

Представитель ЦБ добавил, что планируется ввести учет банками доли в продажах у застройщиков жилья в рассрочку. Если она будет высокой, от 30−50% от всех продаж, то банки будут закладывать дисконт при выдаче кредита, как при финансовых рисках.