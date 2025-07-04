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В РФ изменят правила выдачи квартир в рассрочку

Банк России готовит подходы к регулированию продажи квартир в рассрочку от застройщика. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Финконгресса руководитель департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов.

Банк России намерен регулировать покупку новостроек в рассрочку.

Банк России готовит подходы к регулированию продажи квартир в рассрочку от застройщика. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Финконгресса руководитель департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов.

«ЦБ в ближайшее время подготовит подходы к регулированию продажи квартир в рассрочку от застройщика. Затем регулятор будет обсуждать вопрос с участниками рынка», — отметил Данилов.

Представитель ЦБ добавил, что планируется ввести учет банками доли в продажах у застройщиков жилья в рассрочку. Если она будет высокой, от 30−50% от всех продаж, то банки будут закладывать дисконт при выдаче кредита, как при финансовых рисках.

С начала 2025 года доля сделок с использованием рассрочки на первичном рынке недвижимости сократилась почти в 2,5 раза. Это связано с тем, что девелоперские компании существенно ужесточают условия предоставления рассрочки.