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Процедура банкротства «Амур-Порта» завершилась продажей флота и здания вокзала

Арбитражный суд Хабаровского края завершил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Амур-Порт» — крупного судовладельца, осуществлявшего пассажирские перевозки по рекам Амур и Уссури.

Отметим, признать предприятие банкротом не могли с 2005 года. В 2016 году этого решения наконец удалось добиться, после чего было открыто конкурсное производство, которое длилось девять лет.

В результате предприятие вынуждено было продать находившиеся в его ведении флот и здание речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре.

«В ходе процедуры банкротства оспорены сделки должника и осуществлен возврат выбывшего имущества, реализованы флот и здание речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре, привлечены к субсидиарной ответственности лица, контролирующие должника. Погашено более 56% требований кредиторов от общего размера требований, включенных в реестр», — сообщили в судебном органе.