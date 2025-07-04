Процедура банкротства «Амур-Порта» завершилась продажей флота и здания вокзала

Отметим, признать предприятие банкротом не могли с 2005 года. В 2016 году этого решения наконец удалось добиться, после чего было открыто конкурсное производство, которое длилось девять лет.
В результате предприятие вынуждено было продать находившиеся в его ведении флот и здание речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре.
«В ходе процедуры банкротства оспорены сделки должника и осуществлен возврат выбывшего имущества, реализованы флот и здание речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре, привлечены к субсидиарной ответственности лица, контролирующие должника. Погашено более 56% требований кредиторов от общего размера требований, включенных в реестр», — сообщили в судебном органе.