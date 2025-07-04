Аналитики прогнозируют рост инфляции в Казахстане

АСТАНА, 4 июл — Sputnik. Национальный банк Казахстана опубликовал результаты макроэкономического опроса аналитиков.
Опрос проведен среди представителей 16-ти организаций, это банки, фонды и рейтинговые агентства. Он касался ВВП, инфляции, курса национальной валюты и других вопросов.
Цены на нефть
Ожидания аналитиков касательно стоимости нефти снизились. Если в мае 2025-го прогноз был на уровне 69,3 долларов за баррель марки Brent, то в июне — 68,9 долларов.
На 2026 год цена североморской нефти составит 69 долларов, хотя в мае прогнозы были на уровне 66 долларов за бочку.
В 2027 году цена немного снизится до 68,5 долларов, прогнозируют эксперты. Хотя, в том же мае планка была на уровне 66,2 долларов за баррель.
По факту в 2024 году цена нефти была на уровне 80,7 долларов.
ВВП Казахстана
Что касается ВВП республики в 2025 году, то тут прогноз подрос на одну десятую процента. Если в мае аналитики прогнозировали 5%, то по результатам июня прогноз составил 5,1%.
Дальше уровень ВВП пойдет на снижение, в 2026 году рост будет 4,6%, а в 2027-м — 4,5%. По факту в 2024 году было 4,8%.
Базовая ставка
Базовая ставка Нацбанка постепенно снизится, ожидают эксперты. По итогам 2025-го до 16,5%, а в 2026-м — 14%. В 2027 году ставка снизится еще больше, она составит 11,8%.
В 2024 году базовая ставка была на уровне 15,3%.
Экспорт и импорт товаров и услуг
Экспорт по прогнозам аналитиков пойдет в рост в 2025 году. Он составит 92 миллиарда долларов. При этом, импорт будет на уровне 75,1%.
В 2026-м экспорт снизится до 89,4 миллиардов долларов. А импорт наоборот, вырастет до 76,6 миллиардов долларов в год.
В 2027 году экспорт снова вырастет, до 92,6 миллиардов долларов в год, подрастет и уровень импорта — до 77,2 миллиардов. В 2024-м экспорт составил 91,9 миллиардов долларов, а импорт — 74,2 миллиарда.
Курс национальной валюты
В 2027 году американский доллар подорожает до 555,8 тенге, прогнозируют эксперты.
В 2026-м он будет немного ниже — 538 тенге за доллар. А по итогам 2025-го американец будет стоить 515,1 тенге. Это средняя оценка аналитиков.