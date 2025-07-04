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Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 19%

Экономист исключил возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании.

Источник: Аргументы и факты

Ключевая ставка на заседании Совета директоров Банка России 25 июля может быть снижена до 19%, заявил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Совет директоров Банка России своим решением 6 июня о снижении ключевой ставки с 21% до 20% начал переход к смягчению денежно-кредитной политики. Соответственно, на мой взгляд, нужно исходить из этого факта в части построения прогнозов по новым решениям», — сказал Балынин.

Экономист исключил возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании.

«Банк России будет проявлять высокую осторожность, на мой взгляд, поэтому, скорее всего, ключевая ставка в июле будет снижена до 19%. Если вдруг 25 июля ключевая ставка не будет уменьшена, то это окажет дополнительную поддержку принятия решений по уверенному снижению ключевой ставки на последующем заседании 12 сентября. Мы точно увидим в 2025 году решения о новых снижениях ключевой ставки, я в этом не сомневаюсь», — резюмировал собеседник aif.ru.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в свою очередь отмечала, что Банк России на заседании в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства.

Ранее Игорь Балынин раскрыл, кому повысят пенсии с 1 июля.

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