Экономист Балынин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 19%

«Банк России будет проявлять высокую осторожность, на мой взгляд, поэтому, скорее всего, ключевая ставка в июле будет снижена до 19%. Если вдруг 25 июля ключевая ставка не будет уменьшена, то это окажет дополнительную поддержку принятия решений по уверенному снижению ключевой ставки на последующем заседании 12 сентября. Мы точно увидим в 2025 году решения о новых снижениях ключевой ставки, я в этом не сомневаюсь», — резюмировал собеседник aif.ru.