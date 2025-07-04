Хабаровских перевозчиков предложили штрафовать за нарушение расписания

В Хабаровском крае предложили ввести ответственность перевозчиков за нарушение расписания пассажирских перевозок. Инициатива поступила в Законодательную Думу региона от депутатов Хабаровского района и была рассмотрена на совещании с участием профильных министерств и надзорных органов, передаёт пресс-служба регионального парламента.
По данным прокуратуры края, чаще всего нарушения фиксируются на маршрутах с нерегулируемыми тарифами — перевозчики систематически не выполняют рейсы. Это напрямую влияет на качество транспортного обслуживания, и, по мнению депутатов, требует вмешательства на законодательном уровне.
«В связи с такими фактами возникает объективная необходимость установить ответственность перевозчиков на региональном уровне», — отметил председатель комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления Александр Яц.
По итогам совещания министерству транспорта поручено разработать соответствующий законопроект. В краевом парламенте также подчеркнули, что губернатор Дмитрий Демешин концептуально поддержал идею, направленную на повышение ответственности перевозчиков и улучшение сервиса.
Идея введения штрафов для перевозчиков обсуждается и на федеральном уровне. Ранее в Госдуме предлагалось закрепить в КоАП статью о штрафах за опоздание на маршрутах: от 15 минут в городе до 4 часов на международных линиях. Размер штрафов — от 3 до 30 тысяч рублей. Однако законопроект получил отрицательное заключение Правительства. Несмотря на это, работа над инициативой продолжается.