Хабаровских перевозчиков предложили штрафовать за нарушение расписания

Идея введения штрафов для перевозчиков обсуждается и на федеральном уровне. Ранее в Госдуме предлагалось закрепить в КоАП статью о штрафах за опоздание на маршрутах: от 15 минут в городе до 4 часов на международных линиях. Размер штрафов — от 3 до 30 тысяч рублей. Однако законопроект получил отрицательное заключение Правительства. Несмотря на это, работа над инициативой продолжается.