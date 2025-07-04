Новые автомобили в Челябинской области за полгода подешевели на 14%

В целом по стране в июне средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,58 млн рублей, снизившись за месяц на 1,3%. Средняя стоимость отечественного автомобиля, напротив, немного выросла — на 0,8%, до 1,57 млн рублей. Цена на автомобили, официально не представленные в России, продолжает расти: в июне она увеличилась на 1,6% и достигла 9,4 млн рублей. С начала года средняя стоимость в этом сегменте поднялась почти на миллион рублей или на 11%.