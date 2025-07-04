Новые автомобили в Челябинской области за полгода подешевели на 14%

Это выяснили эксперты Авто.ру, изучив объявления о продаже, размещенные на платформе в июне.
При этом за полгода средние цены в регионе снизились на 14,1%.
Самой подешевевшей моделью за месяц стал китайский JAC JS6: в июне он стоил в среднем 2,64 млн рублей, что на 4,1% ниже, чем в мае.
Вторую строчку занял китайский Knewstar 001, который стал доступнее почти на 2% и продавался в среднем за 4,3 млн рублей. На третьей строчке расположился Chery Tiggo 8 Pro Max, средняя стоимость которого снизилась на 1,7% и составила 3,5 млн рублей.
Заметнее всего в регионе в цене прибавили китайские модели. В частности, Omoda C5 стал дороже на 10,1% — до 3 млн рублей. Следом идут Omoda C7 (+5,9%, до 3,8 млн рублей) и Haval F7 (+3,7%, до 3,3 млн рублей).
«При этом Южный Урал стал одним из лидеров в стране по снижению средней стоимости нового автомобиля за 6 месяцев. Оно составило 14% и в значительной степени обусловлено изменением структуры предложения в сторону более бюджетных моделей. Самыми подешевевшими стали Livan X3 Pro (-15,7%, до 1,43 млн рублей), Exeed VX (-6,8%, до 6,2 млн рублей) и Haval H3 (-5,8%, до 2,9 млн рублей). Активная ценовая политика касается как относительно новых, так и уже известных на рынке китайских брендов, что обостряет конкуренцию на рынке», — говорится в комментарии.
В целом по стране в июне средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,58 млн рублей, снизившись за месяц на 1,3%. Средняя стоимость отечественного автомобиля, напротив, немного выросла — на 0,8%, до 1,57 млн рублей. Цена на автомобили, официально не представленные в России, продолжает расти: в июне она увеличилась на 1,6% и достигла 9,4 млн рублей. С начала года средняя стоимость в этом сегменте поднялась почти на миллион рублей или на 11%.