Программу рефинансирования ипотечных займов расширили в Казахстане

Программа теперь также охватывает такие заболевания, как онкологические, ВИЧ, тяжелые формы туберкулеза и сахарного диабета 2 типа, а также случаи, когда статус СУСН имеет не сам заемщик, а его близкие родственники, поручители или залогодатели. В исключительных случаях допускается рефинансирование займов, выданных в 2021—2024 годах, если существует риск утраты единственного жилья и заемщик — лицо с инвалидностью первой группы или ребенок-сирота.