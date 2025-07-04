Программу рефинансирования ипотечных займов расширили в Казахстане

Государство через Казахстанский фонд устойчивости (КФУ) размещает в банках депозиты для программы рефинансирования. Ставка вознаграждения по вкладам и купонное вознаграждение по облигациям с 1 августа 2024 года в рамках программы снижена с 2,99% до 0,1% годовых. Высвободившиеся за счет этого средства направят на дальнейшее финансирование и поддержку заемщиков, преимущественно из числа социально уязвимых слоев населения (СУСН).
Программа теперь также охватывает такие заболевания, как онкологические, ВИЧ, тяжелые формы туберкулеза и сахарного диабета 2 типа, а также случаи, когда статус СУСН имеет не сам заемщик, а его близкие родственники, поручители или залогодатели. В исключительных случаях допускается рефинансирование займов, выданных в 2021—2024 годах, если существует риск утраты единственного жилья и заемщик — лицо с инвалидностью первой группы или ребенок-сирота.
Изменения также предполагают перераспределение средств в пользу более новых разделов программы — 2 и 2−1 (дополнительная помощь заемщикам). Банки и иные организации-участники обязаны использовать «экономию» в течение трех месяцев после уведомления агентства. В случае неисполнения к ним могут быть применены штрафные санкции в виде возврата более высокой ставки 2,99%.
С 2015 года в Казахстане действует программа рефинансирования ипотеки, охватывающая три направления: рефинансирование займов 2004—2020 годов — на 1 июня 2025 года пересмотрено 32,9 тыс. кредитов на 207,4 млрд тенге под 3% годовых; валютная ипотека до 2016 года — конвертировано 15,9 тыс. займов на 114 млрд тенге по курсу 188,35 тенге/доллар, завершение — до конца 2025 года; поддержка социально уязвимых — помощь оказана 10,6 тыс. заемщиков на 96,3 млрд тенге: списание долгов, льготные графики и возврат жилья. Программа действует до 31 декабря 2025 года.