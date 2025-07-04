В Сумской области распродают бизнес и офисы на фоне приближения армии РФ

На украинских онлайн-площадках размещены сотни предложений о реализации в Сумской области офисных и складских площадей, а также действующих бизнесов. Например, в Ахтырке предлагают приобрести за 1,1 миллиона гривен (2 миллиона рублей) целый магазин. В Ромнах и Конотопе аренда торговой точки обойдётся в 10 тысяч гривен (18 тысяч рублей) с возможностью последующего выкупа помещения по договорённости, а в Сумах аналогичное предложение оценивается в 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).