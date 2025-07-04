В Сумской области распродают бизнес и офисы на фоне приближения армии РФ

Жители Сумской области активно избавляются от коммерческой недвижимости и реализуют готовые бизнесы, выяснило РИА «Новости».
На украинских онлайн-площадках размещены сотни предложений о реализации в Сумской области офисных и складских площадей, а также действующих бизнесов. Например, в Ахтырке предлагают приобрести за 1,1 миллиона гривен (2 миллиона рублей) целый магазин. В Ромнах и Конотопе аренда торговой точки обойдётся в 10 тысяч гривен (18 тысяч рублей) с возможностью последующего выкупа помещения по договорённости, а в Сумах аналогичное предложение оценивается в 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).
Торговые комплексы ищут новых арендаторов на пустующие площади и целые этажи в Сумах и Конотопе. В Ахтырке предпринимают попытки сдать в аренду целый городской рынок.
Офисные площади также активно предлагаются в аренду. К примеру, в Сумах на улице Герасима Кондратьева за один день появилось три новых объявления.
Ранее источник в российских силовых ведомствах сообщил о резком увеличении предложений по продаже жилья в Сумах. Многие горожане стремятся реализовать недвижимость на фоне эскалации обстановки в регионе, куда приближается линия фронта, поскольку российские вооружённые силы формируют буферную зону после отражения атаки ВСУ на Курскую область.
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