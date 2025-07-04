Роспотребнадзор закрыл кафе около рынка Гача в Перми

Проверка в заведении общепита была организована по требованию прокуратуры после публикаций в соцсетях о возможных нарушениях. Специалисты выявили в кафе несоблюдение поточности технологических процессов, недостаточность оборудования, а также отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции. Кроме того, сотрудники предприятия не проходили осмотры на наличие гнойничковых заболеваний и не имели медицинских книжек.