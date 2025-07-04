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Роспотребнадзор закрыл кафе около рынка Гача в Перми

Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм.

Источник: Комсомольская правда

В Перми Роспотребнадзор приостановил работу кафе на улице Механошина, 29. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, сообщили в ведомстве.

Проверка в заведении общепита была организована по требованию прокуратуры после публикаций в соцсетях о возможных нарушениях. Специалисты выявили в кафе несоблюдение поточности технологических процессов, недостаточность оборудования, а также отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции. Кроме того, сотрудники предприятия не проходили осмотры на наличие гнойничковых заболеваний и не имели медицинских книжек.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья людей специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном закрытии данного кафе. Материалы переданы в суд для рассмотрения вопроса о назначении административного наказания.