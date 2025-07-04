Омский политех вошёл в мировой рейтинг лучших вузов

Омский государственный технический университет вновь подтвердил свой статус, войдя в престижный мировой рейтинг THE University Impact Rankings 2025, составленный авторитетным британским изданием Times Higher Education. В общем зачете университет занял позицию 1501+, а среди российских вузов — 64-е место. Сообщили в пресс-службе ОмГТУ.
Данный рейтинг оценивает вклад университетов в прогресс общества и экономики, измеряя их успехи в достижении 17 целей устойчивого развития, установленных Организацией Объединенных Наций.
В этом году в оценке участвовали 2526 университетов из 130 стран. Оценка базируется на данных, предоставленных самими университетами и подтвержденных наукометрическими данными Elsevier. Анализ охватывает три ключевые области: научно-исследовательскую работу (научные разработки для решения глобальных проблем), эффективное управление (рациональное использование ресурсов и образовательный процесс) и социальную деятельность (реализация социальных инициатив внутри университета).
Наиболее заметные результаты ОмГТУ продемонстрировал по таким показателям, как «Достойная работа и экономический рост», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Мир, правосудие и эффективные институты» и «Партнерство в интересах устойчивого развития».
Ранее мы писали, что ОмГУПС одержал победу во Всероссийском конкурсе «Росмолодёжь. Гранты» в категории высших учебных заведений.