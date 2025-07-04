Омский политех вошёл в мировой рейтинг лучших вузов

В этом году в оценке участвовали 2526 университетов из 130 стран. Оценка базируется на данных, предоставленных самими университетами и подтвержденных наукометрическими данными Elsevier. Анализ охватывает три ключевые области: научно-исследовательскую работу (научные разработки для решения глобальных проблем), эффективное управление (рациональное использование ресурсов и образовательный процесс) и социальную деятельность (реализация социальных инициатив внутри университета).