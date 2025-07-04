Улицу Чернышевского в Екатеринбурге откроют в октябре

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. На ней продолжаются работы по обустройству канализационной сети.
Перекрытым для транспорта останется отрезок улицы Чернышевского от дома № 7 до дома № 16а. Объехать зону ограничений можно по улицам: 8 Марта — Радищева — Малышева — Добролюбова. Схема проезда общественного транспорта останется без изменений.
Напоминаем, что для удобства горожан сведения о действующих на территории города дорожных ограничениях и перекрытиях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге с 22 июля по 22 августа будет закрыта для проезда улица 40-летия Комсомола, в районе перекрестка с Алданской. Движение будет закрыто из-за работ по прокладке инженерных сетей, которые будут проводить специалисты АО «ЛСР. Недвижимость — Урал». Объехать закрытый участок можно по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Новгородцевой, дублеру Сибирского тракта.