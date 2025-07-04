Улицу Чернышевского в Екатеринбурге откроют в октябре

Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге с 22 июля по 22 августа будет закрыта для проезда улица 40-летия Комсомола, в районе перекрестка с Алданской. Движение будет закрыто из-за работ по прокладке инженерных сетей, которые будут проводить специалисты АО «ЛСР. Недвижимость — Урал». Объехать закрытый участок можно по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Новгородцевой, дублеру Сибирского тракта.