Средняя зарплата в Красноярском крае достигла 95 тысяч рублей

Эти данные были озвучены председателем правительства края Сергеем Верещагиным в его докладе.
Он отметил, что также наблюдается рост среднедушевых доходов населения, которые составили 59,3 тысячи рублей, увеличившись на 17,7% по сравнению с прошлым годом.
Верещагин пояснил, что увеличение этих показателей стало возможным благодаря повышению минимального размера оплаты труда, росту зарплат в бюджетном и внебюджетном секторах, а также расширению объема социальных выплат как в количественном выражении, так и через индексацию.
Он добавил, что по уровню зарплат Красноярский край занимает первое место в Сибири, при этом средний заработок рассчитывается до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).