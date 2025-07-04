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Средняя зарплата в Красноярском крае достигла 95 тысяч рублей

По итогам 2024 года средняя заработная плата в Красноярском крае составила 95 тысяч рублей, что на 17,2% больше по сравнению с 2023 годом.

Эти данные были озвучены председателем правительства края Сергеем Верещагиным в его докладе.

Он отметил, что также наблюдается рост среднедушевых доходов населения, которые составили 59,3 тысячи рублей, увеличившись на 17,7% по сравнению с прошлым годом.

Верещагин пояснил, что увеличение этих показателей стало возможным благодаря повышению минимального размера оплаты труда, росту зарплат в бюджетном и внебюджетном секторах, а также расширению объема социальных выплат как в количественном выражении, так и через индексацию.

Он добавил, что по уровню зарплат Красноярский край занимает первое место в Сибири, при этом средний заработок рассчитывается до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).