В Екатеринбурге массово сносят киоски «Роспечати»

В Екатеринбурге начался массовый демонтаж киосков «Роспечати» из-за истекших договоров аренды. Власти города планируют снести более тысячи киосков в 2025 году, в том числе более 300, совмещенных с автобусными и трамвайными остановками.
В администрации города пояснили, что новые контракты на аренду территорий можно заключить только через торги, предварительно пройдя проверку на соответствие законам.
Несмотря на формирование и проведение торгов, предприниматели пока не подают заявки на участие.
Напомним, власти города ещё в марте подготовили 1340 договоров о несоответствии мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Схема в общей сложности включает в себя 1588 мест размещения киосков. Так, 24 июня на проспекте Ленина не стало киоска «Роспечать», который много лет находился рядом с «Колизеем». Его погрузили на манипулятор и увезли.