В Екатеринбурге массово сносят киоски «Роспечати»

Напомним, власти города ещё в марте подготовили 1340 договоров о несоответствии мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Схема в общей сложности включает в себя 1588 мест размещения киосков. Так, 24 июня на проспекте Ленина не стало киоска «Роспечать», который много лет находился рядом с «Колизеем». Его погрузили на манипулятор и увезли.