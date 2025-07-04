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Средняя зарплата омичей превысила 70 000 рублей

Это больше, чем было в прошлом году.

Источник: Om1 Омск

Омскстат опубликовал статистику о среднем уровне заработных плат в Омской области за первые четыре месяца 2025 года.

В апреле омичи зарабатывали в среднем 70 067 рублей, что на 13,4% больше, чем в апреле 2024 года, и на 2,3% выше показателя марта 2025 года. Среднемесячная зарплата за январь — апрель составила 67 654 рубля, увеличившись на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальная начисленная зарплата также выросла: на 1,6% по сравнению с апрелем 2024 года и на 2,1% по отношению к марту 2025 года. В целом реальный доход населения в Омской области увеличился на 3,1%.