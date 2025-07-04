Средняя зарплата омичей превысила 70 000 рублей

В апреле омичи зарабатывали в среднем 70 067 рублей, что на 13,4% больше, чем в апреле 2024 года, и на 2,3% выше показателя марта 2025 года. Среднемесячная зарплата за январь — апрель составила 67 654 рубля, увеличившись на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.