Аварийный дом возле Хилокского рынка в Новосибирске может рухнуть

НОВОСИБИРСК, 4 июля, ФедералПресс. Жители дома № 25 по улице Малыгина в Новосибирске живут в режиме ожидания. Мэрия ввела режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения ветхой трехэтажки, признанной аварийной еще в 2022 году. Однако, расселения жильцам пришлось бы ждать слишком долго — изначально срок был установлен на 2032 год, а затем перенесен на 2031 год.