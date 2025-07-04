Аварийный дом возле Хилокского рынка в Новосибирске может рухнуть

«В Новосибирске введен режим повышенной готовности на улице Малыгина в Ленинском районе в связи с угрозой обрушения многоквартирного жилого дома № 25», — сообщили в мэрии.
Речь идет о трехэтажном доме 1963 года постройки, который был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2022 году. Сроки расселения изначально были установлены на 2032 год, а затем перенесены на 2031 год.
После введения режима повышенной готовности, в течение 10 дней будет проведено комиссионное обследование дома. Департаменту энергетики и ЖКХ поручено решить вопрос о предоставлении временного жилья жителям дома № 25 в маневренном фонде. Вопрос с переездом всех жителей ветхих домов на улице Малыгина планируется решить к 2026 году, при условии выделения финансирования из областного бюджета.
Напомним, дома по улице Малыгина находятся возле опасной свалки. Люди давно требуют расселения.