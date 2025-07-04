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Аварийный дом возле Хилокского рынка в Новосибирске может рухнуть

НОВОСИБИРСК, 4 июля, ФедералПресс. Жители дома № 25 по улице Малыгина в Новосибирске живут в режиме ожидания. Мэрия ввела режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения ветхой трехэтажки, признанной аварийной еще в 2022 году. Однако, расселения жильцам пришлось бы ждать слишком долго — изначально срок был установлен на 2032 год, а затем перенесен на 2031 год.

«В Новосибирске введен режим повышенной готовности на улице Малыгина в Ленинском районе в связи с угрозой обрушения многоквартирного жилого дома № 25», — сообщили в мэрии.

Речь идет о трехэтажном доме 1963 года постройки, который был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2022 году. Сроки расселения изначально были установлены на 2032 год, а затем перенесены на 2031 год.

После введения режима повышенной готовности, в течение 10 дней будет проведено комиссионное обследование дома. Департаменту энергетики и ЖКХ поручено решить вопрос о предоставлении временного жилья жителям дома № 25 в маневренном фонде. Вопрос с переездом всех жителей ветхих домов на улице Малыгина планируется решить к 2026 году, при условии выделения финансирования из областного бюджета.

Напомним, дома по улице Малыгина находятся возле опасной свалки. Люди давно требуют расселения.