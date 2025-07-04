Экс-губернатор Воронежской области: В Калаче появится цех сырзавода за 8,5 млрд

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил бывший губернатор Воронежской области, депутат Госдумы, Алексей Гордеев.
Строительство нового комплекса планируют завершить в 2027 году. На территории действующего предприятия появятся новый производственный цех и складские помещения. Здесь будут изготавливаться ингредиенты, которые широко используются:
в производстве детского питания, в производстве лечебного питания, в производстве спортивного питания, в специализированных продуктах для пожилых людей, в фармацевтической промышленности, в пищевой промышленности и в других отраслях.
— На территории действующего предприятия будет построен новый комплекс, который позволит увеличить объемы производственной продукции в два раза. Проект по расширению производства оценивается в 8,5 миллиардов рублей, — уточнил Алексей Гордеев.
На сегодняшний день завод ежегодно выпускает 12 тысяч тонн сливочного масла, 14,5 тысяч тонн сыров, 14,7 тысяч тонн сухих молочных ингредиентов.