Западные аналитики оценили изменения возраста выхода на пенсию в мире

В Европе, как правило, пенсионный возраст находится в диапазоне от 62 до 67 лет. Например, в странах Северной Европы (Дании, Норвегии и Исландии) он составляет 67 лет как для мужчин, так и для женщин. Однако даже там происходят изменения: парламент Дании недавно принял закон, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. В настоящее время, согласно последним данным, в Дании пенсионный возраст составляет 67 лет, но в ближайшие годы он будет постепенно увеличиваться, достигая 70 лет для тех, кто родился после 1970 года.