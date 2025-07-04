В Новосибирском зоопарке комплекс «Азия» готов на 90%

Новосибирский зоопарк готовится к 80-летнему юбилею, который отметят в 2027 году. Уже в этом году планируется завершить строительство масштабного комплекса «Азия». Некоторые павильоны почти готовы, а первые новые обитатели — японские макаки — уже проходят карантин. Об этом КП-Новосибирск сообщил директор зоопарка Андрей Шило.