В Новосибирском зоопарке комплекс «Азия» готов на 90%

Новосибирский зоопарк готовится к 80-летнему юбилею, который отметят в 2027 году. Уже в этом году планируется завершить строительство масштабного комплекса «Азия». Некоторые павильоны почти готовы, а первые новые обитатели — японские макаки — уже проходят карантин. Об этом КП-Новосибирск сообщил директор зоопарка Андрей Шило.
По словам руководства зоопарка, павильон для японских макак готов на 90%. Уже прибыла первая пара приматов, в ближайшее время ожидается пополнение. Также появились новые помещения для медоедов, тапиров и малых панд. Строится павильон для карликовых бегемотов.
Кроме того, начато возведение современной ветеринарной клиники с научным центром. Развитие учреждения идёт при поддержке губернатора Новосибирской области и мэра города.