В Самаре начали испытывать троллейбус «Горожанин»

Троллейбусы этой марки выпускают с 2020 года, сейчас они работают в 11 городах страны. Транспорт для Самары уже прошел испытания в Смоленске, Саранске и Тольятти. По итогам тестирования администрация города рассмотрит возможность покупки техники и запуске новых маршрутов.