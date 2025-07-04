В Самаре начали испытывать троллейбус «Горожанин»

— В троллейбусе установили систему автономного хода, его максимальная скорость будет составлять 75 километров в час. Транспорт «подменит» электробус на маршруте № 108, следующий от Губернского рынка до Южного города, — отметили в сообщении.
Троллейбусы этой марки выпускают с 2020 года, сейчас они работают в 11 городах страны. Транспорт для Самары уже прошел испытания в Смоленске, Саранске и Тольятти. По итогам тестирования администрация города рассмотрит возможность покупки техники и запуске новых маршрутов.