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В Самаре начали испытывать троллейбус «Горожанин»

В Самаре начали тестировать низкопольный троллейбус большого класса «Горожанин». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: администрация Самары

— В троллейбусе установили систему автономного хода, его максимальная скорость будет составлять 75 километров в час. Транспорт «подменит» электробус на маршруте № 108, следующий от Губернского рынка до Южного города, — отметили в сообщении.

Троллейбусы этой марки выпускают с 2020 года, сейчас они работают в 11 городах страны. Транспорт для Самары уже прошел испытания в Смоленске, Саранске и Тольятти. По итогам тестирования администрация города рассмотрит возможность покупки техники и запуске новых маршрутов.