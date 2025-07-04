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Работники получили 6 млн рублей долга по зарплатам в Новосибирске

Проверка показала, что коммерческая организация задерживала выплаты с февраля по апрель 2025 года.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске работодатель погасил долги по зарплате перед 79 сотрудниками на сумму свыше 6 млн рублей. Нарушения выявила прокуратура Железнодорожного района, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что коммерческая организация задерживала выплаты с февраля по апрель 2025 года. Прокурор внес представление руководителю, вынес предостережение и возбудил административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Благодаря вмешательству прокуратуры работники получили не только зарплату, но и компенсацию за задержку — более 34 тыс. рублей. Должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.