В Прикамье прокуратура вернула государству 111 земельных участков

Прокуратура Пермского края через суд вернула в федеральную собственность 111 земельных участков обще площадью более 4,8 тысяч га. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Факт незаконного отчуждения земель лесного фонда в Прикамье выявили во время проверки. Установлено, что земельные участки незаконно перешли из федеральной собственности в частное владение в 2008 году.
По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании указанных земель из незаконного пользования. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил данные требования. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.