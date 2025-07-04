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В Прикамье прокуратура вернула государству 111 земельных участков

Земли были незаконно переданы в частное владение.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Пермского края через суд вернула в федеральную собственность 111 земельных участков обще площадью более 4,8 тысяч га. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Факт незаконного отчуждения земель лесного фонда в Прикамье выявили во время проверки. Установлено, что земельные участки незаконно перешли из федеральной собственности в частное владение в 2008 году.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании указанных земель из незаконного пользования. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил данные требования. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.